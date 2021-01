Une ville tournée vers l’avenir

Ce lecteur souhaite un réaménagement du centre-ville bullois.

Bulle se trouve aujourd’hui face à des enjeux colossaux: le nouveau quartier de la gare va changer le centre-ville; notre cité continue de s’agrandir et devient de plus en plus une «grande» ville; le réchauffement climatique nous oblige à nous adapter et à repenser notre manière de fonctionner.

Mais au lieu de subir ces changements, il faut au contraire y voir une formidable opportunité pour faire de Bulle une ville ambitieuse et agréable à vivre. Réaménageons le centre-ville historique: face au nouveau quartier de la gare, il doit être attractif, facilement atteignable. Nous ne pouvons pas attendre l’hypothétique construction d’un parking souterrain avant de le repenser.

La Grand-Rue, la place du Marché, la place des Alpes……