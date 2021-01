Vite, rendez-nous L’Equipe!

«Onzième jour (de grève). On est là. L’équipe vit bien.» Quand il n’y a plus de vie, il reste heureusement l’ironie. Depuis le 8 janvier, les journalistes de L’Equipeont posé leur plume pour s’opposer au nouveau plan de restructuration, prévoyant la suppression d’une cinquantaine de postes. Six mois avant l’Euro, sept avant les JO. Triste timing. Une solution serait en passe d’être trouvée. Il le faut. L’Equipeest une institution. Le dire ne relève pas de la bien-pensance. L’unique quotidien sportif en France a évidemment ses défauts: trop de foot, pas assez (de tactique) de foot, pro-PSG, anti-PSG, trop critique, trop docile, trop polémiste, voire carrément misogyne. Il doit y avoir un peu de vrai dans tout cela. Sur les réseaux sociaux, les haterss'en donnent à cœur joie. Soit. Mais…