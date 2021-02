«A Charmey, j’ai trouvé un terrain de jeu parfait»

Marianne Fatton part en Andorre ce dimanche pour les championnats du monde de ski-alpinisme.

Portrait de cette Neuchâteloise qui construit ses succès depuis son repaire à Charmey.

Grâce aux conseils de son copain, la skieusealpiniste revit après un semi-confinement difficile.

QUENTIN DOUSSE

A Charmey, toutes époques confondues, être doué skis aux pieds et brillant à l’échelon international ne fait pas de vous une exception. A moins que vous ne soyez une «athlète rapportée», parfaitement intégrée, sauf à la table de la bénichon.

Marianne Fatton en rigole, fidèle à son tempérament. Devant son domicile, seules ses plaques d’immatriculation neuchâteloises marquent la différence. Son accent du Val-de-Ruz, aussi. «Ici, je me concentre à dire huitante et pas quatre-vingt, sinon je me fais…