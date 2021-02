Deux jours après sa démonstration lors de la verticale, Rémi Bonnet espérait secrètement rééditer le coup à l’occasion de l’épreuve individuelle. Histoire de s’offrir un deuxième succès en Coupe du monde élite, à la maison qui plus est.

L’athlète de Crésuz a longtemps fait la course en tête, sur un tracé remanié en raison des risques d’avalanches. «J’avais dix secondes d’avance au sommet de la dernière montée, raconte le Gruérien. J’y ai cru jusqu’à la fin, mais je n’ai rien pu faire face au retour des Italiens. Ils sont supérieurs en descente et, de mon côté, je limite toujours les risques par peur de me blesser pour la saison estivale en course à pied.»

La victoire de cette étape à Verbier est ainsi revenue à l’incontournable Robert Antonioli, devant son jeune compatriote Davide…