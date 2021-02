Adapter les forêts aux changements

SYLVICULTURE. Le Grand Conseil soutient la conversion des peuplements forestiers. Il a accepté jeudi à l’unanimité (89 oui) une motion en ce sens de Mirjam Ballmer (Verts, Fribourg) et Benoît Glasson (plr, Sorens). Le texte prévoit une aide financière pour les propriétaires qui adaptent leurs forêts, pour les rendre plus résistantes aux bostryches et au changement climatique.

La forêt fribourgeoise souffre: les hêtres et les sapins blancs sèchent sur pied, les épicéas sont attaqués par le bostryche, les frênes meurent en masse à cause de la chalarose. Or, ces quatre essences représentent 89% du volume de bois. «La Confédération et le canton aident pour la coupe des forêts bostrychées», a expliqué Benoît Glasson. Une autre manière de lutter contre le ravageur serait de couper dans les…