Andrei Bykov reste fidèle aux Dragons

Les discussions auront duré, mais elles ont abouti à un accord officialisé mercredi: Andrei Bykov portera le maillot de Fribourg-Gottéron jusqu’au terme de la saison 2022-2023.

«Gottéron est le club de mon cœur et je suis très fier de pouvoir y poursuivre ma carrière», réagit l’attaquant de 33 ans dans un communiqué. «L’esprit d’équipe a joué un grand rôle dans ma décision. Savoir que la plupart de mes coéquipiers seront toujours présents la saison prochaine me donne un excellent feeling. (...) Je suis très heureux et j’espère remporter un titre dans les années à venir.»

Formé au club, Andrei Bykov dispute son seizième exercice à Fribourg-Gottéron, pour un total de 642 matches et 443 points. Freiné à plusieurs reprises par les blessures, le numéro 89 a retrouvé un niveau très intéressant…