Augmenter le budget culturel

Un spécialiste du verre technologique s'installe à Romont

Kromatix SA, qui développe et fabrique des panneaux de verre photovoltaïques colorés et ultraperformants, s'installe sur le site de l'ancienne Tetra Pak, propriété de l'Etat. La nouvelle technologie a été développée avec l'EPFL et est brevetée dans le monde entier.