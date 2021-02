Aux sources de l’écriture

Jean-François Haas



ÉCRIRE DEPUIS ICI

Presses littéraires de Fribourg, 56 pages

En avril 2018, l’écrivain fribourgeois Jean-François Haas donnait une conférence à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Les Presses littéraires de Fribourg la reprennent en un mince essai passionnant. Comme l’indique le titre, Ecrire depuis ici s’interroge non seulement sur ce que signifie cette étrange activité solitaire, l’écriture, mais aussi sur ce que l’auteur du Chemin sauvage doit à son lieu d’origine et de résidence.

Auteur de six romans et d’un recueil de nouvelles publiés aux prestigieuses Editions du Seuil, Jean-François Haas réfléchit aux liens avec les contes de fées de l’enfance, avec la mémoire, avec l’autobiographie. Il revient aussi sur ses propres textes, sur quelques figures ou œuvres…