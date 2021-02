A Belfaux, l’école se fait à la maison

COVID-19. L’école de Belfaux sera fermée toute la semaine sur décision du médecin cantonal fribourgeois. Plusieurs cas du variant anglais du Covid-19 ont été découverts. «A titre préventif, la décision a été prise de fermer les classes, l’accueil extrascolaire, la bibliothèque, les services de logopédie et psychologie ainsi que la maternelle», indique l’établissement scolaire sur son site internet. Un enseignement à distance sera mis en place. Un quatrième cas a été confirmé samedi à l’école de Siviriez et une nouvelle classe a été mise en quarantaine dimanche, a déclaré à Keystone-ATS Marianne Meyer Genilloud, secrétaire générale adjointe de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.