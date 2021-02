Bis repetita pour Robin Bussard en Coupe du monde

Les manches de la Coupe du monde se suivent et se ressemblent pour Robin Bussard. Cinq jours après sa 2e place U20 obtenue à Verbier, le skieur-alpiniste d’Albeuve s’est de nouveau classé à un beau 2e rang lors de la course individuelle U20, vendredi à Flaine (France). Il a concédé 58 secondes à l’intarissable Paul Verbnjak (1 h 32 de course). «Le scénario était identique à celui de Verbier, commente Robin Bussard. L’Autrichien est parti seul en tête, j’ai stabilisé l’écart et même pu lui reprendre du temps sur la fin. Il reste toujours le patron en U20. Pour ma part, je suis content de confirmer ce nouveau podium. Surtout sur ce parcours plus long qu’à l’habitude (n.d.l.r.: 1600 m de dénivelé positif).» Son frère Thomas Bussard a terminé en 5e position, tandis que le Charmeysan Jérémy…