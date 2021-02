A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Néo-banques: des banques dans votre poche

On les trouve au bout de notre doigt, sur l’écran du smartphone. En deux touches, on peut gérer toutes ses questions d’argent. On les appelle les néobanques et elles secouent la place financière suisse, qui s’était un peu endormie sur ses lauriers ces dernières années. Qui sont-elles? Que proposent-elles? Sont-elles aussi sûres que les banques traditionnelles qu’elles attaquent? ABE a enquêté en Suisse romande, à Berne et à Zurich. ■