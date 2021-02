Bulle a de multiples atouts

A propos du développement de Bulle.

Citoyen bullois depuis bientôt trois ans, je me suis très vite senti à l’aise dans cette cité aux multiples atouts et qui doit être consciente de la richesse de son patrimoine. J’ai aussi pu découvrir les vicissitudes d’une petite ville qui a connu une très forte croissance démographique ces dernières années.

La ville de Bulle peut s’enorgueillir d’héberger de nombreux petits commerces qui forgent son identité. Bulle possède encore deux librairies indépendantes et des enseignes proposant des produits locaux et artisanaux. Il est nécessaire de les soutenir en ces temps de crise et d’offrir un environnement agréable et serein. A ce titre, la Loi sur la prise en charge des loyers commerciaux, pour les entités victimes de la crise, défendue avec pugnacité…