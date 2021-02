Celle qu’on regarde sous le manteau...

Mes chats, ma télé et moi

Douze ans déjà que des couples se chamaillent dans Scènes de ménages. Sans que l’on crie au génie, cette série rappelle que si la télé est has been pour les plus jeunes elle n’en reste pas moins sympa quand elle ne se prend pas au sérieux. Extrait d’une discussion de bureau (avec distance réglementaire et masques, bien sûr).



– L’autre soir, j’ai re-re-regardé Le sens de la fête, diffusé en hommage à Jean-Pierre Bacri. Qu’est-ce que c’est bien!

S’ensuit un échange enthousiaste sur la galerie de personnages tous plus géniaux les uns que les autres, dans ce film de Toledano et Nakache. Ma collègue poursuit.



– Et puis, il y a le gars qui arrive avec sa valise. C’est le type de... (elle hésite).

– Le gars de Scènes de ménages? Mais oui, c’est Philippe, le pharmacien.…