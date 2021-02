Chez le psy pour penser ses plaies

Une série toute en introspection qui cartonne depuis jeudi sur Arte: En thérapie, des réalisateurs stars Eric Toledano et Olivier Nakache, voit défiler des patients dans le cabinet d’un psy, au lendemain des attentats de Paris. Fort et passionnant.

On peut y aller les yeux fermés sur cette série, bébé cathodique des deux enfants chéris du cinéma français Eric Toledano et Olivier Nakache. Vous savez, les petits génies du grand écran qui ont séduit aussi bien les critiques que le public, avec leurs énormes succès que sont Intouchables, Samba, Le sens de la fête et, dernièrement, Hors normes, petit bijou de sensibilité humaine. Voilà donc que le binôme s’installe sur un divan (de psy, donc), y invite du très beau monde dans le casting et adapte pour la télévision française la série…