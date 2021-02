Confiné pour notre bonheur

A la demande du Monde, l’écrivain français Eric Chevillard a signé une chronique par jour de confinement, du 19 mars au 12 mai. Les voici réunies dans un livre, publié en même temps que le treizième volume de L’autofictif. Double régal.

ÉRIC BULLIARD

Mais je suis bien d’accord avec vous: nous n’avons plus aucune envie d’entendre parler du – et pas davantage de la – Covid-19», reconnaît-il dès l’avant-propos de Sine die. «Un livre sur le coronavirus, pitié non, pas encore, pas déjà…» Aucun souci à se faire: Eric Chevillard possède, entre autres, le talent de nous passionner, de nous amuser, de nous faire réfléchir à partir d’un sujet qui, a priori, ne nous intéresse guère. Ou qui nous sort par les oreilles.

Il y a bientôt une année, nombre d’écrivains se lançaient dans un «journal de…