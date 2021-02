Confinement lumineux

Mogwai

AS THE LOVE CONTINUES

Rock Action Records

Vingt-cinq ans que ça dure! Un quart de siècle que Mogwai distille ses envoûtantes envolées hors des radars du grand public. Papys de la vague postrock et encensés pour leurs concerts épiques, les Ecossais ne cessent d’influencer des dizaines de groupes. Sans lassitude. Au contraire. En février 2020, le groupe se met au travail et prépare l’enregistrement, prévu à New York, de son dixième album. Et vlan, la pandémie passe et le projet trépasse.

Sauf que le confinement et le manque de distractions se révèlent extrêmement bénéfiques pour le quatuor, qui concentre l’entier de son énergie sur la réalisation du disque. A l’été, entre deux vagues, le groupe multiplie les sessions en Angleterre sous la supervision, par écrans interposés, du…