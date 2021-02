Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UNE ASTUCE UTILE en période de campagne électorale: se munir de Stabilo Boss aux couleurs des partis politiques et souligner les propositions retranscrites dans les journaux (pour les sans-parti, une couleur neutre convient très bien). Donc, lecture de la presse avec mes Stabilo dans la main gauche. Le rose pour les socialistes, l’orange pour le PDC-Le Centre, le bleu pour les libéraux-radicaux et le vert, pas besoin de préciser. L’exercice n’est pas si facile. Parfois j’hésite. Stabilo rose ou Stabilo vert? Bleu ou orange? Pour être honnête, des couleurs se superposent, d’abord le rose, puis un peu l’orange quand même, et finalement le vert finit par s’imposer pour souligner la promesse électorale. Et allez savoir pourquoi, depuis le temps que j’applique cette astuce…