Dans le regard de Bretécher

Brétécher

LE DESTIN DE CLAIRE

Dargaud / L’Obs

Il y a un an disparaissait Claire Bretécher à l’orée de son 80e anniversaire. Elle laisse une œuvre novatrice, ancrée dans son temps. Elle, que Roland Barthes qualifiait de «meilleure sociologue de France», a posé un regard acidulé sur ses contemporains et sur l’évolution de la société pendant plus de trente-cinq ans. Avec un trait caractéristique – faussement simple et reconnaissable entre tous – son langage, sa capacité d’analyse et de synthèse qui dit tout sans en avoir l’air, elle se tenait aux premières lignes de la révolution que la bande dessinée traversa dans les années 1970, celle de la maturité. Elle fut d’ailleurs, avec Gotlib et Mandryka, à l’origine de l’aventure de L’Echo des Savanes.

Le destin de Claire reprend le numéro spécial…