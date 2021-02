De l’émotion en intraveineuse

Une chanson, son histoire ou les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de «Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde». Ce blog, ouvert à tous, est devenu livre: deux volumes ont paru aux Editions Cousu Mouche.

Autant vous avertir tout de suite: si vous cherchez une chanson pour votre mariage à intercaler entre La danse des canards et A la queue leu leu, évitez Nantes. Et ne l’écoutez pas davantage si votre femme s’est barrée avec votre meilleur ami ou si vous venez de voir un film de Michael Haneke. Car Nantes est une de ces noires merveilles qui vous fouaille l’âme et vous laisse totalement démuni.

En 1964, Barbara n’est pas encore vraiment Barbara. Elle doit sa petite notoriété à l’interprétation de chansons d’autres…