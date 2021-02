Des membres des Verts et du PS soutiennent le candidat du Centre gauche-PCS Pierre-Olivier Nobs

VILLE DE FRIBOURG

Contrairement à 2016, les trois formations de gauche ne feront pas liste commune pour les élections au Conseil communal de Fribourg. Cette décision, prise par le Parti socialiste et les Verts, pourrait défavoriser le Centre gauche-PCS et son candidat Pierre-Olivier Nobs. Alors que les Verts et les socialistes se sont déterminés en assemblée, certains membres de ces deux partis se distancient de cette stratégie dans un communiqué et apportent leur soutien au conseiller communal PCS sortant. Ils appellent à faire revivre l’alliance rouge-verte en panachant les candidats sur les bulletins de vote. En renforçant le trafic cyclable, en réduisant l’impact du trafic automobile, en plaidant pour l’achat de bus moins polluants, Pierre-Olivier Nobs a axé sa politique sur les…