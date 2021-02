Des visages dans la rue

Arrêtée pour cause de pandémie, l’exposition que Thomas Kern proposait à Fri-Art a trouvé refuge dans les vitrines de la rue de

Lausanne, à Fribourg.

PHOTOGRAPHIE. Ces visages en vitrine semblent observer le passant. Le fixer quand il s’arrête. Etrange effet miroir, qui ajoute une nouvelle dimension aux images de Thomas Kern, lauréat de la 12e Enquête photographique fribourgeoise. Son titre, Je te regarde et tu dis, trouve lui aussi une autre résonance dans cette forme d’exposition pas prévue initialement. Cette trentaine de portraits ont d’abord été montrés à Fri-Art, où ils auraient dû être visibles jusqu’au 21 février. Mais voilà, les lieux culturels ont fermé et ces photos sont sorties dans la rue. Plus précisément dans les vitrines de différents commerces de la rue de Lausanne et de…