Die Hard: belle journée pour mourir

M6, JEUDI, À 21 H 05

A Moscou, Komarov, un oligarque emprisonné, s’apprête à lâcher de fâcheuses vérités sur le régime. Chagarin, candidat à la présidence du pays, chagriné à cette idée, cherche à le faire taire. Jack McClane, un des meilleurs agents de la CIA et digne fils de son père, se retrouve mêlé à l’affaire lorsqu’il abat un soir un proche de Chagarin. A New York, John McClane, qui ignore tout des activités d’espion de son fils, apprend son arrestation et s’envole par le premier avion pour Moscou. ■