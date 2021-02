Doc Evénement

RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

Pandémie, sur les traces du virus



Un an après le début de la flambée de Covid-19, ce film documente et analyse les effets de la pandémie en Suisse.

Le 25 février 2020, la Suisse enregistrait son premier cas de contamination au coronavirus, un patient testé positif au Tessin. Un an après, nos existences ont radicalement changé. Alors que les premiers vaccins arrivent sur le marché et ouvrent de nouvelles perspectives dans la lutte contre le virus, les auteurs de ce documentaire proposent une lecture originale de cette année étonnante et grave.

Par quels biais le virus est-il arrivé en Suisse? Comment les institutions ont-elles réagi face à une pandémie annoncée dès le départ comme l’un des plus grands dangers potentiels pour l’avenir de notre pays? Quel sera le…