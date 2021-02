Empilement de possibilités

Composé entre Bruxelles et Lausanne, Alorsquoi, l’entêtant troisième album de Meril Wubslin, sort demain. Entretien Skype avec Christian Garcia-Gaucher, ancienne cheville ouvrière de Velma et stakhanoviste de musiques en tout genre.

CHRISTOPHE DUTOIT

Quel impact la pandémie a-t-elle sur votre vie de musicien?

Au début, je me suis dit: on va serrer les dents et attendre un peu. On avait prévu une tournée en février, avec un passage à Ebullition. J’espère que nous arriverons à repousser ces concerts en mai ou en juin. Je bosse comme musicien pour des spectacles de danse, pour le théâtre ou pour des films: tout est repoussé, tout le monde essaie de décaler ses projets sur l’automne. Mais il n’y aura pas de place pour tout le monde! Actuellement, c’est le grand point d’interrogation.

Vous…