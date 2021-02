En silence, promenons-nous dans les bois…

Thomas Ott

LA FORÊT

Les Editions Martin de Halleux

Lors de la veillée funèbre de son grand-père, un enfant sort de la maison. Triste et recherchant un peu de solitude, il décide de s’enfoncer dans la forêt alentour. Le chemin est sombre et, au détour de quelques arbres, une vision peut surgir, la peur prend des formes étranges, tout comme les souvenirs consolants. Plus il avance, plus il apprend et se prépare à grandir. La vie et ses expériences forment son chemin, jusqu’à l’apaisement.

Avec La Forêt, Thomas Ott inaugure une nouvelle collection aux Editions Martin de Halleux. Celle-ci propose aux auteurs de raconter une histoire en 25 images pleine page, noir et blanc et sans texte. Le Zurichois, Parisien d’adoption, propose ainsi une balade dans les bois entre acceptation du deuil, rite…