En toute liberté avec Rimbaud

Gilberte Favre

UN ITINÉRAIRE AVEC RIMBAUD –

LETTRE À PHILIPPE RAHMY

L’Aire, 184 pages

Son ItinéraireavecRimbaud trouve des échos de Georges Perec et ses célèbres Je me souviens. Gilberte Favre égrène en effet quelques souvenirs d’enfance, de jeunesse, de voyages, dans un livre hybride, qui ne se soucie guère des étiquettes (roman, essai, récit…). «Un événement en évoque un autre et de même les visages et les parfums s’entrecroisent au fil des lieux et des années qui s’échelonnent antre 1947 et 2020», note-t-elle en préambule. Anecdotes, lectures et rencontres surgissent avec en toile de fond Arthur Rimbaud: sa poésie et son souffle de liberté accompagnent depuis toujours l’écrivaine valdo-valaisanne.

La seconde partie du livre prend la forme d’une Lettre à Philippe Rahmy. Gilberte Favre a…