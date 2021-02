Enquête au sein d’un hôtel maudit

Scène de crime: la disparue du Cecil Hotel est le nouveau documentaire sorti par la plateforme Netflix. Une enquête qui plonge le spectateur dans les couloirs d’un hôtel tristement célèbre à Los Angeles.



Elle est désormais devenue une spécialiste du genre. Après la création et la diffusion de séries et de films, la plateforme Netflix se diversifie et propose de nouveaux documentaires aux sujets variés et d’une qualité bluffante. Les abonnés peuvent autant se passionner pour l’affaire DSK que le clash entre le footballeur Nicolas Anelka et Raymond Domenech, en 2010, en Afrique du Sud. Des reportages mêlant interviews des protagonistes, images d’archives et de fiction.

Mais là où Netflix est très fort, c’est pour faire revivre les meurtres et les enquêtes criminelles les plus célèbres.…