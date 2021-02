Et de trois pour Rémi Bonnet!

Le Charmeysan Rémi Bonnet a décroché la deuxième place de la course individuelle en Coupe du monde à Martello (Italie).

Et de trois podiums pour Rémi Bonnet cette saison en Coupe du monde! Après sa victoire en verticale et sa troisième pla - ce en course individuelle à Verbier, le Charmeysan de 25 ans a une nouvelle fois joué les avant-postes ce week-end en Italie. Lors de la course individuelle à Val Martello, il a terminé deuxième, entouré au classement par tous les noms de l’armada italienne, dont le vainqueur Matteo Eydallin. «Cela fait plaisir de voir une combinaison rouge là au milieu», sourit-il, par téléphone.

Sur le parcours de 18,5 kilomètres pour 1900 mètres de dénivelé positif, Rémi Bonnet a encore témoigné de sa bonne forme du moment. Il a d’ailleurs fait partie du quatuor…