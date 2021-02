Et le centre de La Tour alors?

Ce lecteur appelle à une revalorisation du centre de La Tour-de-Trême.

Or donc, voilà tout bientôt les élections communales. Cette année, les slogans affichés dans nos rues sont à Bulle singulièrement «inclusifs», comme on dit maintenant. Tant à gauche qu’à droite, tout y est. Le bonheur est à portée de main. Surtout la vie du centre. Etant entendu que le centre, c’est la Grand-Rue, la Promenade et la place du Marché. Et là, je tique. Bulle est une ville bon sang, plus un gros village! Et une ville comprend plusieurs centres et non pas seulement un château et une pâle banlieue. Les quartiers existent et le village de La Tour-de-Trême aussi. Celui-là a son église et son école, il a ses commerces et sa tour historique, il a sa bénichon et sa jeunesse… Et puis ses parkings: place de…