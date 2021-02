Faire «comme si» pour goûter à l’adrénaline de la compétition

Les plus jeunes membres du Club de patinage de la Gruyère ont enfin pu dérouler un programme en condition de compétition.

Depuis Bulle et en filmant leur prestation, neuf filles ont pris part à l’Ice Trophy de Bienne samedi matin.

En l’absence de championnats suisses, des solutions sont aussi trouvées pour les sélections nationales, auxquelles participe Ophélie Clerc.

MÉLANIE GOBET

PATINAGE ARTISTIQUE. Samedi matin, le contraste est saisissant, improbable, aux abords d’Espace Gruyère. A l’entrée – et à bonne distance – se croisaient des jeunes patineuses en tenue de compétition et des bénéficiaires du nouveau vaccin contre le Covid. Deux mondes en apparence opposés. Mais pas tant que ça, puisque c’est bien à cause de ce satané virus que les sportives sont privées de compétition depuis le…