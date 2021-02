Fiasco sur la montagne

Malgré la pose de sa première pierre, le sanatorium de Crésuz n’est jamais sorti de terre. Le Gouvernement a mené en bateau les députés avant d’acheter finalement un bâtiment à Leysin. Quant aux terrains du Tremblex, ils ont été revendus à moitié prix pour y bâtir des chalets.

CHRISTOPHE DUTOIT

« Le grand devoir de la solidarité nous impose l’obligation de penser à ceux qui souffrent et de leur prouver que nous compatissons à leurs peines en cherchant à leur procurer la guérison.» Ce samedi 4 juillet 1931, le ciel est bas sur les hauteurs de Crésuz et le discours de Jules Bovet, président du Conseil d’Etat, résonne en écho jusqu’en plaine. La fanfare de Charmey vient d’exécuter une marche, on a chanté le Cantique suisse et une composition spécialement écrite par Fernand Ruffieux, le…