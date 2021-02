Florian Barras, nouveau directeur sportif de l’AFF

Le Team AFF-FFV a décidé de restructurer son organisation, après la démission de son directeur technique Thomas Oberson. Un poste de directeur sportif a été créé et il sera occupé dès le 1er juillet par le Gruérien Florian Barras, a annoncé Radio Fribourg vendredi. A 32 ans, celui qui a notamment été entraîneur des M15 gardera ses fonctions de responsable administratif, en plus du domaine sportif. Pour l’épauler, un poste à 60% sera créé. «Cette fonction me permet d’allier ma passion avec mes études (en économie), se réjouit l’habitant d’Hauteville. Je serai responsable, entre autres, de la gestion des dix-sept équipes et de permettre aux jeunes d’atteindre le meilleur niveau, grâce au partenariat avec Young Boys notamment.»