Ursy refuse l’idée d’une fusion à six en Glâne sud

Les habitants des communes concernées par une possible fusion à six en Glâne sud ont été sondés dimanche. Le oui a été massif partout (entre 89,6% et 65,9%), sauf à Ursy qui a dit non à 62,8%. Si le projet à six est mort, cela n’empêchera pas certaines communes de réfléchir à d’autres associations.