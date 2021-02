Il a voyagé en solitaire

Brice Matthieussent



AMÉRIQUE FANTÔME

Arléa, 304 pages

Il a traduit en français des dizaines d’écrivains américains, dont certains des plus grands, de Jack Kerouac à Bret Easton Ellis, en passant par Charles Bukowski, John Fante, Jim Harrison, Thomas Pynchon… A l’inverse, c’est pour la traduction en anglais d’un de ses romans que Brice Matthieussent est invité aux Etats-Unis, au printemps 2019. Son éditeur américain lui a préparé une tournée de conférences et de rencontres, en deux semaines, au Texas, puis à Pittsburgh, Boston et New York.

Amérique fantôme ressemble à un petit miracle. Les amateurs d’intrigues romanesques trouveront qu’il ne s’y passe pas grandchose, mais l’on est emporté par ce voyage doux-amer et, surtout, par la précision de ce regard. Cette Amérique-là est celle des…