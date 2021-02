Insaisissables

M6, JEUDI, À 21 H 05

J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves et Jack Wilder sont des as dans leur domaine. Ils forment un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, surnommé les Quatre Cavaliers. Lors d’un de leurs numéros à Las Vegas, ils ont réussi à dévaliser une banque située à Paris. Un banquier véreux a également fait les frais de leur génie: sa fortune a été distribuée au public. Tant de prouesses attirent l’attention du FBI, qui compte bien les empêcher de continuer leur petit business. Expert en tours de magie sophistiqués, un certain Thaddeus est appelé en renfort par les forces de l’ordre… ■