Jason Dupasquier a découvert sa nouvelle bécane

A un mois de la reprise du championnat du monde Moto3 au Qatar, l’équipe allemande du CarXpert - Prüstel GP a présenté dimanche son équipe sur le circuit du Sachsenring. L’occasion pour le Sorensois Jason Dupasquier, épaulé par le Japonais Ryusei Yamanaka (19 ans, à droite), de découvrir sa machine. «J’adore son nouveau design! Je me sens prêt pour le début de la saison. Le but est de poursuivre le rude travail de l’an dernier et je suis certain qu’il y aura de bons chronos à l’arrivée», a déclaré le Gruérien de 19 ans lors de la présentation officielle. QD