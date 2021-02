LA MAGNE

Jean Dumas s’est éteint le 20 février, entouré de sa famille. Il était dans sa 87e année,

Le 18 août 1934, Jean est né à La Magne, village qu’il n’a jamais quitté. Il était le plus jeune d’une fratrie de sept enfants et il grandit dans la ferme paternelle. Tout naturellement, il succéda à son père avec son frère Gaston.

A un bal de la Saint-Jacques, à Vuisternens, il rencontra Marie-Rose, qu’il épousa un an plus tard. Deux garçons, Bernard et Pascal, vinrent agrandir la famille. En 1987, Jean perdit son frère Gaston de façon subite, ce qui marqua durablement ses proches.

Avec l’aide de ses fils, avec qui il aimait beaucoup travailler, il mit beaucoup d’énergie et de persévérance à développer l’exploitation. Pratiquement jusqu’à la fin de sa vie, il venait tous les jours à…