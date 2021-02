Légère hausse du taux de chômage en janvier

Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point dans le canton en janvier et s’établit à 3,9% de la population active. On dénombre 6723 chômeurs, soit 175 de plus que le mois précédent et 1645 de plus qu’en janvier 2020, indique le Service public de l’emploi (SPE). Les taux restent stables en Gruyère et en Sarine – respectivement 4,6% et 4,5% – alors qu’ils augmentent dans le reste du canton. La hausse est de 0,1 point en Veveyse (4,2%) et en Singine (2,1%), de 0,2 point dans le Lac (3,1%), et de 0,3 point en Glâne (4,4%) et en Broye (3,5%). A l’échelle suisse, le taux de chômage s’établit à 3,7% (+ 0,2 point). Quant au taux de demandeurs d’emploi, il se maintient dans le canton à 6,1%. Le recours étendu au chômage partiel a permis, entre autres mesures, d’atténuer les conséquences négatives…