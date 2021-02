L’ancien syndic pas satisfait

Michel Savoy réplique. Deux semaines après la communication de la préfecture de la Veveyse, qui stipulait qu’aucun manquement grave n’aurait pu nuire aux affaires communales, Michel Savoy, par le biais de son avocat, a envoyé une lettre à la préfecture et au canton pour exprimer son insatisfaction. Selon lui, l’instruction préliminaire sur le fonctionnement de l’Exécutif, lancée en fin d’année dernière à la suite de sa démission (La Gruyère du 17 décembre), n’est «pas aboutie».

Il s’explique: «Je n’ai obtenu aucune réponse aux questions que j’ai posées dans ma lettre de démission, ainsi qu’à l’avocate Anne-Sophie Brady (n.d.l.r.: mandatée par la préfecture pour effectuer l’instruction). Je me questionnais notamment sur le non-respect de la collégialité et du secret de fonction. Et je…