L’art choral reste au point mort

Les jeunes musiciens âgés de 16 à 18 ans pourront reprendre les répétitions dès le 1er mars. Cependant, les choristes doivent prendre leur mal en patience. Entre soulagement et injustice.

MAXIME SCHWEIZER

Les jeunes entre 16 et 18 ans apparaissent de plus en plus comme les gagnants des annonces du Conseil fédéral de mercredi passé. En effet, les nouvelles directives profitent aux jeunes musiciens, qui ne pouvaient pas participer aux répétitions avec les cadets. Dès le 1er mars, ils reprendront le chemin de la salle de musique, instrument sous le bras. Les choristes, eux, n’ont pas cette chance.

Même si les représentations sont annulées, suspendues ou reportées, les ensembles musicaux se doivent de répéter. En groupe si possible. Ne serait-ce que pour ne pas perdre la main. Les virtuoses…