ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

Nathalie aime passionnément son métier de professeur de philosophie. Son but? Donner les clés à ses élèves pour qu’ils réfléchissent par eux-mêmes. Mariée à un autre enseignant aux idées conservatrices et mère de deux enfants désormais grands, elle doit s’occuper de sa mère, un ancien mannequin qui n’a plus toute sa tête. Nathalie s’est embourgeoisée et n’adhère pas forcément aux idées libertaires de Fabien, qui fut son élève. Elle peine à continuer à publier des ouvrages, maltraités par le marketing… ■