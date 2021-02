Alain Bashung

COVERS

Barclay / Universal

La classe jusque dans toutes ses reprises

On connaît sa version des Mots bleus, qui a sublimé la merveille de Christophe. Sur son dernier album, il avait aussi repris Suzanne de Leonard Cohen (en français) et Il voyage en solitaire de Gérard Manset (un peu en retrait). Au cours de son impeccable carrière, Alain Bashung (disparu en 2009) a revisité d’autres monuments de la chanson et du rock. Covers en réunit onze, jusqu’ici dispersés ou trouvables uniquement dans le coffret de l’intégrale parue il y a deux ans.

Contrairement à un Arno, maître ès reprises, Bashung reste généralement plutôt fidèle aux originaux. Mais sa voix, sa classe, de subtiles variations suffisent à rendre ses reprises souvent intenses. A l’image de ce Hey Joe rocailleux…