La Grand-Rue à sens unique

A propos du centre-ville bullois.

Avec l’arrivée prochaine d’un nouveau pôle commercial dans la nouvelle gare et de l’avancée du e-commerce, il est légitime de se demander si une transformation de la Grand-Rue en zone piétonne, associée à une baisse notable des places de parc, serait vraiment un atout pour les commerces du centre historique bullois.

Certes, on peut comprendre l’attrait d’une rue piétonne agréable, un jour d’été, pour le client non pressé. Mais malheureusement, avec les horaires à respecter au quotidien et de surcroît un jour de météo défavorable, les grandes surfaces, où les places de parc sont nombreuses et gratuites, attireront toujours la clientèle en recherche d’optimisation de son temps d’achat et de confort d’accès. Ainsi, une Grand-Rue piétonne ne fera…