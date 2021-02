La plus fabuleuse invention

Par quelle étincelle, par quelle magie l’être humain a-t-il un jour découvert l’écriture? La philologue italienne Silvia Ferrara propose un vertigineux périple aux sources de cette révolution.

ÉRIC BULLIARD

C’est un envoûtant voyage aux sources de «la plus grande invention du monde». Un voyage érudit, mais rendu accessible par la liberté de ton dont use Silvia Ferrara, professeure à l’Université de Bologne et responsable du programme de recherches européen INSCRIBE, consacré aux inventions de l’écriture. La philologue italienne l’explique en post-scriptum: elle a conçu son livre comme si elle se trouvait face à ses étudiants. La fabuleuse histoire de l’invention de l’écriture garde ainsi des traces d’oralité, bien loin des écrits académiques. Silvia Ferrara nous tend régulièrement la…