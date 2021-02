Lewis Shaler est un médecin surmené et un père célibataire dévoué. Il rentre chez lui avec son jeune fils, par le dernier train en provenance de Londres, quand il rencontre une inconnue belle et coquette. Lewis pense que la vie s’améliore enfin. Mais les événements prennent alors une tournure sombre lorsqu’il découvre que le garde a mystérieusement disparu et que les freins ont été sabotés. Vendredi, à 20 h 50, sur RTL9