Le Conseil d’Etat soutient le passeport numérique

VOTATIONS. Le canton de Fribourg s’engage depuis plusieurs années pour le développement de la cyberadministration. De plus en plus, les prestations et les services délivrés par l’Etat seront disponibles en ligne. Tout cela nécessite une procédure d’identification. Dans un communiqué, le Conseil d’Etat apporte son soutien à la Loi fédérale sur les services d’identification électronique, combattue par référendum le 7 mars. Il juge que le secteur privé, à qui l’élaboration d’un passeport numérique sera confiée, est le plus apte à suivre l’évolution technologique. Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que la loi contient suffisamment de dispositions pour assurer la sécurité et la fiabilité de cette solution.