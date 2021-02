Le handisport vivote et attend son heure en compétition

Les athlètes en situation de handicap font face à l’absence de compétition jusqu’au plus haut niveau.

Exemple avec les Sudistes Nicolas Chammartin et Jean-Marc Berset.

Le Gruérien de 60 ans prépare les jeux Paralympiques de Tokyo sans réellement s’y projeter.

QUENTIN DOUSSE

HANDISPORT. Dans la pénombre de son garage, il mouline. Seul, avec un fond radio pour unique distraction. Jean-Marc Berset mouline jusqu’à ne plus sentir ses épaules, ses bras et ses poignets. Le prix à payer en attendant des jours meilleurs. «J’y passe plus de vingt heures par semaine, depuis trois mois. Il vaut mieux avoir la tronche pour s’entraîner (en statique), surtout quand il fait jusqu’à – 8 degrés», expose le Bullois.

Le handbikeur ne se plaint pas, ne demande rien sinon l’absence de jugement. A 60 ans, sa…