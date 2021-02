Le journal de carnaval

A propos des propositions socialistes pour Bulle.

Quelle surprise de découvrir dans La Gruyère du 16 février le nouveau programme de législature du Parti socialiste qui nous propose une série d’idées de dernière minute.

On peut voir le président de la commission d’aménagement de la ville, en place depuis dix ans, nous proposer de déplacer la statue de l’abbé Bovet pour transformer cette place piétonne en… parking. C’est digne de figurer à la une du journal de carnaval.

On découvre encore un peu plus loin une proposition très originale: rendre les transports Mobul gratuits. En termes d’opportunisme politique, on ne fait pas mieux et les électeurs ne seront pas dupes. Si le développement du réseau Mobul est une priorité et une nécessité, il coûte aujourd’hui à notre commune 1,2 million et…