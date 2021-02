Le nouvel horaire fâche

A propos du nouvel horaire des TPF et du MOB.

Jusqu’au 13 décembre dernier, il était plaisant de se déplacer en transports publics. Dans chaque point névralgique, une correspondance merveilleuse était assurée. Puis est arrivé le nouvel horaire 2021 des TPF et du MOB. Horaire que l’on peut qualifier de chaotique et de désastreux sur la ligne Montbovon-Zweisimmen.

En gare de Bulle, à cause des travaux, il faut parcourir 250 mètres à pied. Or, quand les trains en provenance de Palézieux et Romont arrivent à 41, comment voulez-vous effectuer 250 mètres et attraper la correspondance en direction de Gruyères-Montbovon à 45? Impossible! Il faut donc attendre une heure. Arrivé en gare de Gruyères, pas la peine de vouloir monter en ville, la correspondance du bus est trop loin. Et en gare de…