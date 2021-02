Le PLR dit trois fois oui

VOTATIONS FÉDÉRALES. A l’occasion de leur assemblée cantonale jeudi soir, les délégués libéraux-radicaux fribourgeois ont arrêté leurs recommandations de vote pour les votations fédérales du 7 mars. Par 20 oui contre 13 non et une abstention, ils soutiennent l’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage». Ils désavoient ainsi le PLR suisse qui recommande, lui, de refuser ce texte. La Loi fédérale sur les services d’identification électronique recueille également les faveurs des libéraux-radicaux fribourgeois (29 oui, 4 non et 2 abstentions). Enfin, l’accord de partenariat économique avec l’Indonésie est plébiscité. Les délégués du parti le soutiennent à l’unanimité.